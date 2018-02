Trump bezoekt slachtoffers in ziekenhuis, maar daar hebben nabestaanden geen boodschap aan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag de slachtoffers van het bloedbad in een school in Parkland, Florida, bezocht in het ziekenhuis. Dat deed hij samen met first lady Melania. “Het is bedroevend dat zoiets kan gebeuren”, zei het staatshoofd. Sommige nabestaanden en slachtoffers kozen er voor de president niet te ontmoeten gezien hij in het verleden aangaf niet te willen raken aan de wapenwet.

Trump had voornamelijk ook lovende woorden voor de hulpverleners tijdens zijn bezoek aan het Broward Health North-ziekenhuis in de stad Pompano Beach. “Ze hebben fantastisch werk geleverd”, luidde het. Op de vraag of hij met slachtoffers gesproken had antwoordde hij: “Ja dat heb ik gedaan, en het is bijzonder triest dat zoiets kan gebeuren.”

LEES OOK. FBI geeft toe: “We hebben Florida-schutter niet goed genoeg gevolgd”

Foto: AFP

Sommige nabestaanden zouden bedankt hebben voor een bezoekje van of babbel met de president omdat hij geen woord rept over een verstrenging van de wapenwet. Tijdens zijn bezoek raakte hij het onderwerp ook niet aan. Hij voegde er nog aan toe dat de jonge slachtoffers “goede staat” zijn gezien wat ze net doorgemaakt hebben. Ook het verdriet, de shock en het trauma dat de lokale gemeenschap nu beklijft, liet hij onaangeroerd. Zijn lof en aandacht ging vooral naar de hulpdiensten en politie.

Geen Trump, wel strengere wapenwet

“Ik wil niet dat Trump komt, ik wil een strengere wapenwet”, zegt De 18-jarige Kevin Trevos die gewond raakte bij de schietpartij. “Het voelt nog aan als een drom. Het dringt nog niet door. Ik denk dat het pas gaat gebeuren als ik die lege stoelen in de klas zal zien. Momenteel ben ik nog murw.”

De reactie van Trump staat in schril contrast met die van zijn voorganger. Na de Sandy Hook-schietpartij las Obama de namen van de slachtoffers in tranen voor. Hij verklaar toen “alles binnen zijn macht” te doen om zulke tragedies in de toekomst te voorkomen.

De negentienjarige Nikolas Cruz schoot woensdag op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland zeventien mensen dood. Hij maakte ook vijftien gewonden.

LEES MEER. Deze leerling werd gespaard door schutter van Florida: “Ga weg, het zal hier bloederig worden”