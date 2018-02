Ex-campagneleider Trump na Russische links nu ook beschuldigd van fraude

Robert Mueller, de speciale aanklager in het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, heeft nieuwe bewijzen gevonden van financiële fraude door Paul Manafort. Het gaat om feiten die nog niet zijn opgenomen in de aanklacht wegens financiële inbreuken die in oktober is geformuleerd tegen de gewezen campagneleider van president Donald Trump.

Dat het team van Mueller op nieuwe financiële fraude is gestoten door Manafort blijkt uit een een vier pagina’s tellend document dat dinsdag is overgemaakt aan de federale rechtbank en waarop het politieke magazine Politico de hand kon leggen. Volgens de onderzoekers zou Manafort valse informatie hebben overgemaakt aan de bank in verband met een hypotheek. Er wordt wel geen nieuwe aanklacht geformuleerd.

Mueller’s onderzoeksteam diende het document in omdat de federale rechter Amy Berman Jackson had aangegeven dat ze bereid was om Manafort vrij te laten van huisarrest voor een borgsom van 10 miljoen dollar. De speurders verzetten zich tegen de mogelijke vrijlating en hopen met de bewijzen voor nieuwe fraude de rechter van gedachte te doen veranderen.

Manaforts proces zou pas in september of oktober van start gaan.