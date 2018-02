Ze martelden een egel de dood in, nu mogen ze het uitleggen aan de rechter

Twee volwassenen en een minderjarige uit de Franse streek Hautes-Pyrénées moeten voor de rechter verschijnen nadat ze een video postten waarin ze een egel martelen.

Begin februari kreeg de politie van Vic-en-Bigorre enkele meldingen over een video die de ronde deed op social media. Daarin martelden enkele jongeren een egel. Ze schopten met het diertje als was het een voetbal, waarna ze het besprenkelden met benzine en in brand staken.

De drie jongeren uit het filmpje werden snel geïdentificeerd en mogen het voor de rechtbank komen uitleggen. Vreemd genoeg kunnen ze niet berecht worden voor dierenmishandeling: dat kan in Frankrijk enkel op huisdieren of dieren die in gevangenschap leven. Ze kunnen wel veroordeeld worden voor het doden van een beschermde diersoort.

Het gruwelfilmpje zelf werd al van social media verwijderd.