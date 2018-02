Instagram-chat geeft gruwelijke inkijk op geest van schutter: “Ik haat n*gers, joden en immigranten”

In een groepschat op Instagram heeft Nikolas Cruz, de schutter die afgelopen woensdag 17 mensen doodde in een school in Florida, onophoudend racistische, antisemitische en homofobe taal gespuit. Ook verheerlijkte hij geweld en wapens en vroeg hij de leden of het legaal is om een kogelwerende vest te dragen op school. Hij sprak er ook over zijn moeder en postte er foto’s van kleine dieren die hij gedood had. Dat meldt CNN.

Het Amerikaanse CNN kon de groep infiltreren. De leden schijnen allemaal minderjarig te zijn, maar weigerden hun identiteit vrij te geven.

De taal die de jongeren er hanteren laat weinig aan de verbeelding over. “Ik haat n*gers, joden en immigranten”, schreef Cruz in de groep die de naam “Murica” heeft. Ook schreef hij hoe graag hij Mexicanen zou willen doden, hoe zwarte mensen aan de ketting zouden moeten liggen en hoe hij hen graag de keel zou oversnijden. Dit alles werd op weinig weerstand onthaald in het groepsgesprek.

Foto: AFP

Een ander lid van de groep gaf aan homo’s te haten, daarop antwoordde Cruz: “Schiet ze in het achterhoofd.” Blanke vrouwen die een relatie hebben met een zwarte man zijn “verraders”, aldus nog Cruz in het groepsgesprek.

Soms werd de haatdragende taal van Cruz zelfs voor de leden van de groep te gortig. Eén van hen grapte over het vitriool van Cruz en schreef dat ook hij zwarte mensen haatte, “maar niet zodanig dat ik ze wil doden, net als Nick”. “Is het legaal om met een kogelwerende vest naar school te gaan?”, vroeg Cruz in de groep. Als een lid hem vroeg waarom hij dat wilde weten, antwoordde hij: “School shooter.”

“Mijn echte moeder was joodse”

De groep staat ook bol van het antisemitisme. Tijdens één van zijn tirades haalde Cruz zijn eigen achtergrond boven. “Mijn echte moeder was een joodse, ik ben blij dat ik ze nooit ontmoet heb.” Ook postte hij regelmatig foto’s en video’s van kleine dieren die hij gedood had. Hij schoot naar eigen zeggen ook vaak op vogels. De groepsleden waarschuwden hem om geen bedreigde soorten te schieten. Bij een foto van een verminkte kikker zei Cruz dat hij die gedood had omdat een kikker verantwoordelijk was voor de dood van zijn hond.

“Hij leek een toffe gast, maar hij had duidelijk mentale problemen”, zegt één van de groepsleden aan CNN. “Het enige wat ik zeker ben is dat hij van wapens houdt en de pest heeft aan ‘liberals’.”

Foto: AFP

Foto: AFP