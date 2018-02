Een voorsmaakje van de lente: weekend met veel zon

Met een stralende zon en temperaturen tot 9 graden krijgen we een mooie afsluiter van de krokusvakantie. Zowel zaterdag als zondag mogen we rekenen op zonnig winterweer.

Zaterdag begint met veel wolken, maar vanaf de kust wordt het al snel zonnig. In het uiterste zuiden van het land kan eerst nog wat licht winterse neerslag vallen. De temperaturen klimmen tot 8 of 9 graden.

Zaterdagavond en -nacht is het overal licht bewolkt. In de loop van de nacht verschijnt er over het westen wat meer bewolking. Het kwik duikt in het hele land onder het vriespunt, in de Hoge Venen zelfs tot -8 graden. In het centrum daalt de temperatuur tot rond -2 graden.

Na een koude nacht is het zondag eerst zonnig. In de loop van de dag verschijnen er meer wolkenvelden, maar blijft het rustig en droog. In het westen wordt het op het einde van de dag zwaarbewolkt en valt er mogelijk lachte regen. Maxima van 2 tot 4 graden in de Ardennen en van 7 tot 9 graden in de andere streken.

Maandag is het zwaarbewolkt tot betrokken. Een golvende storing trekt over het land met regen en buien in het westen van het land, regen en smeltende sneeuw in het centrum en sneeuw ten zuiden van Samber en Maas. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 7 Graden aan zee met waarden rond 4 of 5 graden in het centrum.

Dinsdagochtend is het zwaarbewolkt met kans op enkele winterse buitjes, vooral in de zuidoostelijke landshelft. In de loop van de dag breekt de bewolking en wordt het in het noordwesten grotendeels droog. Het blijft vrij fris met maxima van 0 tot 4 graden.

Woensdag is het vrij koud en vaak bewolkt met een gure noordoostenwind. Het blijft echter droog en af en toe krijgen we een opklaring. Maxima rond 2 graden in het centrum. ‘s Nachts vriest het overal.