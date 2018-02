Toeristen werden er voor de ogen van televisiecamera’s bestolen, en dus is het leger nu de baas in Rio

Toeristen worden er voor het oog van de televisiecamera’s achtervolgd en bestolen, het aantal overvallen loopt uit de hand en de drugsmisdaad piekt als nooit tevoren in Rio de Janeiro. En dus legt Brazilië de veiligheid in de stad in handen van het leger.

Het waren beelden die het land rond gingen: een aantal toeristen die tijdens het wereldberoemde carnaval in Rio achtervolgd, geslagen en bestolen werden. Intussen vonden er ook schietpartijen plaats en werden zelfs op ‘veilige’ plekken mensen belaagd. Nochtans werden er liefst 17.000 agenten ingezet om alles in goede banen te leiden.

Het moment waarop aan 80-jarige vrouw vastgehouden en bestolen wordt

Meer dan 6.000 doden

Niet alleen toeristen hadden de afgelopen jaren steeds meer te lijden onder de groeiende criminaliteit: ook voor de Brazilianen zelf ging het van kwaad naar erger. De cijfers liegen er niet om: in 2017 stierven in Rio 6.731 mensen een gewelddadige dood, het hoogste aantal in acht jaar. Voor liefst 38% van de Brazilianen is veiligheid het voornaamste thema van de komende presidentsverkiezingen in oktober.

En dus besloot president Michel Temer zijn grootste troefkaart op tafel te leggen: het leger. Dat moet tot eind dit jaar de openbare veiligheid in Rio de Janeiro garanderen. Soldaten zullen de straat opgaan en de politie valt vanaf nu onder het bevel van generaal Walter Souza Braga Netto. Die was tijdens de Spelen in 2016 al verantwoordelijk voor de veiligheid. De beslissing moet nog worden goedgekeurd door het congres, maar dat lijkt geen probleem te worden.

Bendes zijn baas

Of het genoeg zal zijn? Hoewel het leger nu officieel zal instaan voor de veiligheid, patrouilleren er al jaren soldaten door Rio en assisteren zij bij grote acties tegen criminelen. Veel hielp het niet. Twee jaar na de Olympische Spelen zijn de bendes er machtiger dan ooit. Vlak voor carnaval bezetten ze zelfs enkele belangrijke straten van de stad. De boodschap was duidelijk: wij zijn de baas.

De maatregel van de bijzonder onpopulaire president stuit daarom op heel wat kritiek: volgens tegenstanders is het een opsmukoperatie die weinig te maken heeft met veiligheid en veel met de komende presidentsverkiezingen.

Foto: AFP

Generaal is tegen

Zelfs het leger is tegen de beslissing: de opperbevelhebber, generaal Eduardo Villas Bôas, maakte op Twitter al de opmerking dat hij zich zorgen maakte over het veelvuldig en langdurig inzetten van militairen om problemen op te lossen, terwijl er niets verandert aan de oorzaken van de moeilijkheden. Zo moest de politie begin dit jaar nog de straat op in Rio na een staking bij de de politiediensten. Die waren onderbemand en kloegen over een gebrek aan materiaal -door besparingen zou er zelfs niet voldoende benzine zijn om door de stad te rijden. En bij de problemen met carnaval liet de lokale overheid na extra agenten op te trommelen.

Foto: AFP

Foto: AFP