Groot-Brittannië wil nauwe veiligheidssamenwerking met Europa na Brexit

De Britse premier Theresa May heeft op de internationale veiligheidsconferentie in München een veiligheidsakkoord met de Europese Unie voorgesteld, eens de Britten de deur van de EU achter zich toegetrokken hebben. “Ook nadat we uit de EU gestapt zijn, zouden we de samenwerking graag voortzetten en bespoedigen”, zo stelde May zaterdag. “We moeten onze bevolking beschermen (...) De veiligheid van Europa is onze veiligheid.”

Een nauwe samenwerking op het vlak van veiligheid en inlichtingen is volgens May zeer belangrijk in de strijd tegen het terrorisme, de mensensmokkel en de cyberciminaliteit. Een dergelijk akkoord moet wel de soevereiniteit van Groot-Brittannië respecteren. Dat geldt vooral voor het Europees Gerechtshof, dat in de toekomst niet meer verantwoordelijk zal zijn voor Groot-Brittannië, aldus de Britse eerste minister.

May heeft vroeger al kritiek gekregen omdat ze de veiligheidssamenwerking, domein waar Londen een cruciale rol speelt in Europa, leek te willen koppelen aan een bevoorrecht handelsakkoord met de EU.

Groot-Brittannië heeft nog altijd zijn standpunt niet bepaald in de onderhandelingen met Brussel over hun toekomstige handelsrelatie. Londen is ook niet akkoord met de modaliteiten van de overgangsperiode die het eist na de Brexit, voorzien voor 29 maart 2019.