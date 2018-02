Man (24) die Pakistaans meisje (6) verkrachtte en vermoordde krijgt viervoudige doodstraf

In Pakistan is een 24-jarige man veroordeeld tot vier keer de doodstraf voor het verkrachten en vermoorden van een 6-jarig meisje. De zaak leidde tot hevige protesten in het land. De autoriteiten werd een gebrek aan daadkracht verweten.

Het lijk van Zainab Fatima Ameen werd begin januari gevonden op een vuilnisbelt in de stad Kasur. Volgens de autoriteiten was het meisje het twaalfde kind dat de voorbije jaren vermoord werd in een straal van 2 kilometer rond Kasur. Er werd gevreesd voor een seriemoordenaar. Op Zainab en zes andere slachtoffers werd het DNA teruggevonden van de 24-jarige Imran Ali. Hij bekende acht misdaden.

De vader van het vermoorde meisje met een foto van zijn dochter. Foto: AP

Imran Ali kreeg de doodstraf voor de ontvoering, de verkrachting en de moord van en op Zainab, evenals voor “andere terroristische beschuldigingen”. Hij kreeg ook een boete van 3,2 miljoen Pakistaanse roepie, omgerekend zo’n 23.700 euro, onder meer omdat hij het lijk van het meisje in het vuilnis verborgen had.

De rechtszaak vond om veiligheidsredenen plaats achter gesloten deuren in de gevangenis van de stad Lahore. Alleen de familieleden van de slachtoffers hadden toegang tot de rechtszaal. De ouders van Zainab reageerden tevreden en willen dat Imran Ali publiekelijk opgehangen wordt.