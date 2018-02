Hij wou naar huis terugkeren om een aanslag te plegen in naam van ISIS, maar een drone verhinderde dat

De Britse ISIS-strijder Naweed Hussain (32) is omgekomen in een Amerikaanse droneaanval op bevel van de RAF, de Britse luchtmacht. In 2015 liet hij zijn vrouw en kinderen achter in het Verenigd Koninkrijk om te gaan strijden bij ISIS. Eerder had hij aangekondigd te willen terugkeren naar huis om daar aanslagen te plegen, dat meldt The Daily Mail.