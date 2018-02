Apple heeft een vervelend probleem sinds de komst van het nieuwe gebouw

Overleden topman Steve Jobs wilde het zo. Een futuristisch hoofdkantoor met zo veel mogelijk glas. Maar sinds de komst van het nieuwe gebouw kampt het personeel van Apple met een vervelend problemen.

Het zogenaamde Apple Park opende vorig jaar al de deuren, maar het merendeel van de 14.000 medewerkers is er pas de afgelopen maanden gehuisvest. Het enorme hoofdkantoor in de vorm van een glazen cirkel wordt verheven als een bouwkundig hoogstandje. Maar er is ook een probleem.

Al de eerste dag knalden maar liefst zeven medewerkers van Apple tegen de glazen deuren en wanden aan. Twee keer werd zelfs een ambulance opgeroepen, al bleek dat achteraf niet echt nodig.

Post-it

Volgens de Amerikaanse media heeft het personeel er niets beters op gevonden dan gele Post-its op de glazen wanden te kleven uit voorzorg. Maar daar kan de Apple-top niet om lachen. Zij vinden dat het design van het gebouw daarmee geweld wordt aangedaan. De plakbriefjes worden dan ook resoluut verwijderd.

Toch zit Apple verveeld met de ongelukjes. Er wordt namelijk gespot met het bedrijf door de ironie dat het eigen personeel tegen het glas loopt omdat ze alleen maar aandacht hebben voor hun iPhones. Bovendien breekt het bedrijf mogelijk ook de wet in Californië omdat de werknemers behoed moeten worden voor dergelijke ongevalletjes.

Hoeveel mensen er intussen gewond zijn geraakt, is niet bekend. Apple verbiedt het personeel om te praten met de buitenwereld over alles wat met het werk te maken heeft. En het bedrijf weigert ook zelf alle commentaar.

‘Ruimteschip’

Omdat het gebouw cirkelvorming is, wordt het ook wel eens het ‘ruimteschip’ genoemd. Het ontwerp is van de hand van Norman Foster en het gebouw werd nog besteld door wijlen Appel-topman Steve Jobs.

Centraal in de architectuur van het ‘ruimteschip’ staan glas en transparantie. De buitenkant van het gebouw bestaat uit gigantische glasplaten van om en bij de 13 meter hoog. Het interieur is ook voornamelijk glas, net als de vergaderruimtes en kantoren. Die doorzichtige ‘pods’ moeten samenwerking en openheid stimuleren.