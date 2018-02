19-jarige die fietser aanreed in Gentse studentenbuurt had gedronken

Gent - De 19-jarige West-Vlaming die vrijdagochtend om 7 uur een fietser aanreed in de Gentse studentenbuurt moet in de cel blijven. De jonge bestuurder sloeg na het ongeval op de vlucht en had gedronken, meldt het parket zaterdag.

De 19-jarige man uit Waregem die vridjagochtend in de Sint-Pietersnieuwstraat, op de Blandijnberg in de Gentse studentenbuurt, een 49-jarige fietsster aanreed en daarop de vlucht nam, is zaterdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

"Die besliste om de man aan te houden", meldt het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, zaterdag. "De verdachte was op het ogenblik van de feiten geïntoxiceerd."

De 49-jarige vrouw werd vrijdag in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht met zware verwondingen. De politie kon de wagen even later opsporen en arresteerde de bestuurder en zijn passagier, een 22-jarige.

Kort voor de aanrijding was de jongeman al betrokken bij een incident in de Kunstlaan. De bestuurder zou hier tot tweemaal toe uitgestapt zijn en slagen hebben toegebracht aan twee voetgangers.

De Gentse Fietsersbond heeft vrijdag nog op twee plaatsen in Gent een herdenkingsbordje aangebracht ter nagedachtenis aan twee fietsers die omkwamen in het verkeer. Een van de slachtoffers werd van de weg gemaaid door een bestuurder die onder invloed was van drugs.

LEES OOK: Fietser aangereden op herdenkingsdag voor twee dode fietsers in Gent