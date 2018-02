“Gaslek” blijkt afkomstig van mazoutlozing

Kortrijk - Een bewoonster van een rijwoning in het West-Vlaamse Heule alarmeerde kort voor de middag de brandweer nadat ze in haar kelder een chemische geur - vermoedelijk gas - opmerkte. De vrouw aarzelde niet en verwittigde meteen de hulpdiensten.

Ook in de kelders van de buren en een naburig café hing dezelfde geur. Na enig zoekwerk en het uitvoeren van metingen werd snel duidelijk dat de geur niet afkomstig was van gas, maar wel van een mazoutlozing in de riolering. Daarop besliste de brandweer om de rioleringen te spoelen met water en detergent, waardoor de situatie snel opgelost was. Gedurende de interventie was er een tijdlang geen verkeer mogelijk in de Bissegemsestraat.