Gestolen cello van meer dan miljoen euro is terecht

De cello uit de 18de eeuw waarvan een Franse beroepsmuzikante donderdagavond werd beroofd in de regio van Parijs, is terecht. Dat heeft Ophélie Gaillard, de muzikante, aan het Franse persbureau AFP laten weten. Ze kreeg zaterdagvoormiddag een telefoontje met de melding dat het instrument in een wagen voor haar huis lag. De cello lag op de achterbank. De waarde van het instrument wordt geschat op bijna 1,3 miljoen euro.

Een individu bedreigde de celliste donderdagavond met een mes vlakbij haar huis in Pantin, ten noordoosten van Parijs. Hij ging aan de haal met de cello en ook een strijkstok uit de 19de eeuw.

De cello werd in 1737 gemaakt in het Italiaanse Udine en is van de hand van Francesco Goffriller.

Gaillard kreeg het instrument in bruikleen van de bank CIC. De muzikante plaatste na de diefstal een bericht en bijhorende foto’s op Facebook. Een bron dichtbij het onderzoek liet vrijdag nog optekenen dat de cello van de hand doen, alleen kon in een speciaal circuit.