Russen kwaad over beschuldigingen inmenging in Amerikaanse verkiezingen: “Onzin en roddels”

“Onzin en roddels”. Zo heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov de beschuldigingen van Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen zaterdag bestempeld. Ook nadat dertien Russen vrijdag door het Amerikaanse gerecht in staat van beschuldiging werden gesteld.

“Zolang er geen feiten zijn, is dat allemaal onzin”, stelde Lavrov op de internationale veiligheidsconferentie in München. De Russen zouden een complot gesmeed hebben dat in voordeel uitdraaide van het campagneteam van Donald Trump.

De inbeschuldigingstellingen door speciaal procureur Robert Mueller worden gezien als een belangrijke ontwikkeling in zijn lopend onderzoek naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Zijn team zoekt bewijzen van de veronderstelde tussenkomst van de Russen in de verkiezingen om Trump te steunen in de strijd tegen Hillary Clinton en onderzoekt ook of er samenwerking is geweest van Russen met het campagneteam van Trump en of die laatste geprobeerd heeft om het onderzoek ernaar tegen te werken.

President Trump heeft via Twitter alle aantijgingen over samenwerking van zijn team met de Russen verworpen.