Vaticaan breidt anti-pedofiliecommissie uit

Het Vaticaan heeft het mandaat van zijn anti-pedofiliecommissie verlengd en negen nieuwe leden aangesteld, zo maakte het zaterdag bekend. Deze expertencommissie werd door paus Franciscus in 2014 in het leven geroepen na de kindermisbruikschandalen in de rooms-katholieke Kerk, maar de jongste jaren kwam er herhaaldelijk kritiek op het werk van de commissie.

De anti-pedofiliecommissie wordt voorgezeten door de Amerikaanse kardinaal Sean O’Malley. Ze telt voortaan zeventien leden, van wie negen nieuwe. Behalve geestelijken zetelen er ook leken, zoals een psychiater, een kinderpsychiater en slachtoffers van seksueel misbruik. De commissie telt evenveel mannen als vrouwen. Nieuwe leden komen onder meer uit Australië, Brazilië en Ethiopië.

De bedoeling van de anti-pedofiliecommissie was om onderzoek en aanbevelingen te doen. De voorbije jaren kwam er echter meermaals kritiek op de werking. Zo bood de Ierse Marie Collins, zelf misbruikt door een priester, haar ontslag uit de commissie aan. Ze verweet het Vaticaan een manifest gebrek aan medewerking. “Mooie woorden in het openbaar, maar achter de schermen doet men het tegenovergestelde”, klonk het.

De Britse Peter Saunders stapte al in 2016 op en pleitte toen al voor “vers bloed in de commissie”, van mensen zonder verleden in de Kerk.