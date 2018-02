Jaloezie tussen Jackie Kennedy en zus kende geen grenzen: ook schoonzus dook met JFK in bed

Ze waren misschien wel de meest glamoureuze zussen van hun generatie, maar hun onderlinge rivaliteit kende geen grenzen: Jackie en Lee Bouvier. Als meisjes werd hen al geleerd alleen rijke mannen te verleiden, en zo geschiedde. Met de verovering van John F. Kennedy stak Jackie haar zus de loef af, maar Lee liet dat niet zomaar gebeuren: ook zij papte met haar schoonbroer aan en zou met hem het bed hebben gedeeld.

Jackie en Lee Bouvier waren zussen, maar van een warme familieband was er nu niet echt sprake. Dat blijkt uit het nieuwe boek ‘Jackie, Janet & Lee’ van schrijver en Kennedy-biograaf J. Randy Taraborrelli. De ‘Janet’ in de titel is de moeder van de zusjes, Janet Bouvier Auchincloss. Zij wilde van haar dochters meedogenloze verleidsters maken, die zo de sociale ladder konden beklimmen. Net zoals zichzelf.

Die ‘training’ ging er weinig subtiel aan toe, zo valt te lezen, volgens de Daily Mail. Janet nam haar dochters graag mee naar het chique Plaza Hotel in New York voor een kopje thee. “Weten jullie wat het geheim van een gelukkig leven is?”, kregen Jackie en Lee te horen. “Geld en macht.” Janet benadrukte dat de zusjes elkaar moesten helpen in die zoektocht en nooit afgunstig ten opzichte van elkaar moesten zijn. Dat pakte anders uit: hun hele leven vochten Jackie en Lee om mannen, roem, geld en de aandacht van hun moeder. Nagenoeg altijd kwam de drie jaar oudere Jackie als winnares uit de race.

Jackie en Lee op een avondje uit. Foto: ISOPIX

Niet goed genoeg

Maar Janet was niet snel te tevreden. Toen Jackie 21 was kreeg ze een relatie met John Marquand Jr, zoon van een bekende schrijver. Toen Janet erachter kwam dat de jongeman amper geld had, sloeg ze haar dochter: niet goed genoeg. In plaats daarvan prees Janet Jackie aan bij beurshandelaar John Husted. Het stel kondigde uiteindelijk hun verloving aan, maar dat was van korte duur toen Janet erachter kwam dat Husted niet rijk genoeg was. De volgende keer dat Jackie haar verloofde zag, stopte ze haar ring in Husteds jaszak. “Ze was keihard, alsof we elkaar nog nooit hadden gezien”, herinnert de Amerikaan zich. “Ik begreep dat dit het einde was. Ik heb nooit meer iets van haar gehoord.”

“Hoe kan ik daar mee concurreren?”

Uiteindelijk sloeg Jackie in 1952 toenmalig Congreslid John F. Kennedy aan de haak. Een ambitieuze man uit een gegoede familie met connecties, precies zoals moeder Janet het bedoelde. Toen Kennedy op het punt stond Amerikaans president te worden, en Jackie dus first lady, was er weinig trots te merken bij Lee. “Hoe kan ik daar mee concurreren?”, snauwde ze op een feestje, volgens Taraborrelli.

Zo’n machtig iemand als Kennedy zou Lee nooit kunnen vinden, dus zou ze in al haar jaloezie hebben besloten om dan maar met de man zelf de koffer in te duiken. Met succes, zo valt te lezen in ‘Jackie, Janet & Lee’. Volgens Lee’s ex-man, Michael Canfield, schepte zijn toenmalige echtgenote op over het feit dat ze seks had gehad met Kennedy. Dat zou zijn gebeurd op een vakantie van de zussen en hun partners. Familieleden bevestigen dat Lee vol trots te koop liep met het verhaal. “Ook Jackie moet er van hebben geweten”, schrijft Taraborrelli.

Gelijke munt

Maar Jackie betaalde haar zus met gelijke munt terug. Lee leerde in 1961 de 27 jaar oudere steenrijke Griekse reder Aristotle Onassis kennen, waarmee ze een verhouding kreeg. In oktober 1963,vlak voor de moord op haar man, bezocht Jackie de Griek op zijn jacht. Het duurde nog enkele jaren, maar het zaadje was geplant: in 1968 gingen Onassis en Lee uit elkaar, waarna hij trouwde met Jackie.