Nieuw Brussels schandaal: “Waarom is een audit nodig om te beseffen dat je een directeur niet uitbetaalt als zelfstandige?”

Brussel - In Brussel is het schandaal rond daklozenorganisatie Samusocial nog maar net verteerd, of er komt al een nieuw boven water. Vzw Gial, die de informatica beheert bij de stad Brussel, heeft de directeur achttien jaar lang duizend euro per dag betaald als consulent. “Waarom is een audit nodig om te beseffen dat je een directeur niet uitbetaalt als zelfstandige?”

Tussen 2000 en 2017 ontving Michel Leroy, directeur ontwikkeling van vzw Gial, die de informatica bij de stad Brussel beheert, ongeveer drie miljoen euro. Als directeur moest Leroy normaal onder een arbeidscontract volgens de loonbarema’s werken. In plaats daarvan factureerde hij als zelfstandig consulent via zijn bedrijf Altera Via. Zo verdiende hij eerst 875 euro, later 1.000 euro per dag. Dat blijkt uit een audit die het Franstalige weekblad Le Vif/L’Express kon inkijken.

Die audit kwam er op vraag van de nieuwe directie van vzw Gial. Zij begrijpt naar eigen zeggen niet hoe het zo ver is kunnen komen, zeker omdat de bedragen in het contract zo hoog waren. “Je kunt tegen die prijs gedurende een of twee weken samenwerken met een consultant, maar niet achttien jaar lang”, zegt Mary-Odile Lognard, die sinds augustus 2017 directrice is van de vzw.

“Ongehoord”, klinkt het bij gemeenteraadslid Bart Dhondt (Groen). “Waarom is een audit nodig om te beseffen dat je een directeur niet uitbetaalt als zelfstandige? Het is onbegrijpelijk dat een directeur achttien jaar lang zonder arbeidscontract kon werken.”

Gial beëindigde daarom in december het contract met Altera Via, dat door Leroy werd beheerd. Niet omdat Gial de competenties van Leroy in vraag stelt, wel omdat overheidsopdrachten vanaf 30.000 euro via een openbare aanbesteding uitbesteed moeten worden. In het geval Leroy, werd het contract steeds voor onbepaalde duur verlengd en nooit herzien.

PS-schepen

Daar knelt nu het schoentje. Schepenen hebben achttien jaar lang telkens hun handtekening gezet onder die verlenging. Dat is verplicht voor facturen van meer dan 7.500 euro. Tot huidig schepen Mohamed Ouriaghli (PS) toe zijn dat allemaal Brusselse socialisten.

Een half jaar geleden, nadat de onregelmatigheden bij Samusocial aan het licht kwamen, kondigde Brussels burgemeester Philippe Close (PS) nog aan dat hij grote kuis wilde houden binnen de Brusselse bestuursmandaten. Ook zou hij alle vzw’s laten doorlichten. De uitkomst van deze audit doet natuurlijk geen goed aan het imago van de Brusselse socialisten, die nu opnieuw als zakkenvullers te kijk worden gezet.

“Als je grote kuis houdt, kom je spinnen tegen”, reageerde Brussels schepen Els Ampe (Open VLD). “We lichten alle vzw’s door, dus nu vallen lijken uit de kast.”

Dat Gial daar bijzit, hoeft niet te verbazen. De vzw kwam in het verleden immers al tweemaal in opspraak. De eerste keer dateert al uit 2006 toen zowel de gedelegeerd bestuurder als de secretaris-generaal er ontslagen werden na wanbeheer. Zij lieten de vzw achter met een put van 2,15 miljoen euro. Tien jaar later ontdekte de stad opnieuw onregelmatigheden. Toen werd directeur Yves Vander Auwera al na zes maanden aan de deur gezet.

Opkuis

“Het is hemeltergend dat het Brusselse stadsbestuur peperdure contracten maakt à la tête du client, zonder de wet op overheidsopdrachten te respecteren, en zo belastinggeld verspilt”, reageert ook staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V). “De stad Brussel moet eindelijk eens leren dat samenwerken loont. Dat coherent en efficiënt bestuur beter is dan soloslim spelen.”

Debaets roept de stad dan ook op om zich aan te sluiten bij de digitale strategie van het Brussels Gewest en een beroep te doen op het Centrum voor Informatica van het gewest.

“Ik ben blij met de opkuis”, reageert ook gemeenteraadslid Bart Dhondt. “Maar nu moet iedereen in eer en geweten zijn werk doen. Een nieuwe politieke cultuur in Brussel is broodnodig. Ik betwijfel of dat met dezelfde mensen kan.”