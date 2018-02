Zweden naturaliseert terdoodveroordeelde VUB-professor om uitvoering vonnis te voorkomen

Zweden heeft VUB-professor Ahmadreza Djalali, die in Iran ter dood werd veroordeeld, genaturaliseerd. Het Scandinavische land wil zo voorkomen dat het vonnis kan worden uitgevoerd. Dat maakte het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdagmiddag bekend.

Djalali was als gastdocent zowel aan de VUB als aan het Karolinska Instituut in Stockholm verbonden. De Iraanse wetenschapper woonde daarom met zijn gezin ook een aantal jaren in Zweden.

In april 2016 werd hij tijdens een bezoek aan zijn vaderland gearresteerd voor spionage. Volgens de Iraanse autoriteiten legde Djalali schuldbekentenissen af, waarna hij ter dood werd veroordeeld. Daar kwam internationaal, ook uit België en Vlaanderen, veel reactie op. De bekentenissen werden immers na folteringen en bedreigingen verkregen. Ook mensenrechtenorganisatie Amnesty International kaarte eerder al aan dat Djalali na een oneerlijke proces veroordeeld werd.

Eind januari bevestigde Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) nog in het Vlaamse parlement dat het Iraanse Hooggerechtshof het doodsvonnis zou herbekijken. De adjunct-aanklager zou de zaak opnieuw onderzoeken. Een week later werd het vonnis al opnieuw bevestigd.

Zweden heeft de man nu de Zweedse nationaliteit toegekend. “We zetten onze diplomatieke inspanningen voort en vragen consulaire bijstand voor onze landgenoot”, aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken