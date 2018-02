KV Kortrijk is dé revelatie van de tweede seizoenshelft. De Kerels klommen onder Glen De Boeck op naar een voorlopige vijfde plaats, Play-off 1 is dus in zicht. Dat dankt het aan de doelpunten van Teddy Chevalier, maar ook aan de saves van Thomas Kaminski. Die hield tegen Lokeren al voor de vijfde keer op rij zijn netten schoon. Ook op Daknam schudde Kaminski enkele knappe save uit zijn mouwen.