Het nieuwste wapen van Russische marine: zeehonden die speciale training krijgen “om vijand te vernietigen”

Ze mogen er dan wel schattig uitzien, hetgeen waarvoor ze worden getraind klinkt daarentegen een stuk minder lief. President Vladimir Poetin heeft met enkele zeehonden zijn nieuwste ‘wapen’ beet voor het Russische leger. Aan de hand van een heleboel trainingen wordt hen aangeleerd hoe ze naar eigen zeggen “de vijand moeten vernietigen”, onder meer door bommen te planten onder vijandige schepen.

De taak van de zeehonden bestaat weliswaar niet enkel uit moorden. Daarnaast worden ze bijvoorbeeld ook opgeleid om reparaties uit te voeren aan onderwatervaartuigen als onderdeel van hun werk bij de Russische marine, aldus de staatszender Zvezda. Volgens het lokale dagblad Kommersant verblijven er momenteel negen zeehonden op de trainingsbasis.

Anderhalf jaar opleiding

Dmitry Ishkulov, het hoofd van het Marine Biological Institute in Moermansk, verklaart waarom de zeehonden veel voordeliger zijn om op te leiden ten opzichte van andere zoogdieren. “Ze eten minder dan walvissen en zijn bovendien makkelijker te vervoeren en te trainen”, vertelde hij. “Zeehonden kunnen bovendien beter ingezet worden in het noordpoolgebied dan dolfijnen.”

In totaal duurt het hoogstens anderhalf jaar om de dieren klaar te stomen voor de strijd. Hun opleiding heeft ook wat weg van een schoolcarrière: de zeehonden moeten zowel een ‘basisschool’ als een ‘middelbare school’ doorlopen om beschouwd te kunnen worden als volwaardig lid van de Russische marine.

Lange klauwen

“Zeehond Buzya is bijvoorbeeld in het bijzonder getraind om te werken met duikers”, klinkt het bij wetenschapper Alexander Zaytsev. “Maar, indien het echt nodig zou zijn, kan hij ook geweld gebruiken. De tanden van het dier zijn niet erger dan die van een hond, maar zijn klauwen zijn wel acht tot tien centimeter lang.” Volgens de man kunnen ze ook gecoacht worden om “een vijand te vernietigen”, wat in de praktijk neerkomt op het bevestigen van explosieven aan een vijandig oorlogsschip.

“Dezer dagen wordt wel vaker gezegd dat het beter is om gebruik te maken van robots”, verklaarde Zaytsev. “Maar op veel gebieden zijn dieren nu eenmaal veel meer waard dan elk ander apparaat. Kijk eens naar de luchthavens. Ondanks een flink aantal technische innovaties zijn er daar nog steeds honden van dienst. Hetzelfde geldt voor zeehonden. Ze mogen weliswaar niet altijd makkelijk te trainen zijn, maar eens ze de opleiding achter de rug hebben, kunnen we wel twintig tot dertig jaar met hen werken.”