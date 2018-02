Eupen gooide een 0-2 voorsprong zomaar ten grabbel tegen Zulte Waregem en ging alweer onderuit. Het wacht bang af wat concurrent KV Mechelen doet. Alsof de nederlaag nog niet genoeg was, had verdediger Gnaka even een pijnlijk moment. Hij gleed vol door op de reclameborden. Aan de luide knal te horen, botste hij ook vol op de geluidsinstallatie van het Regenboogstadion.