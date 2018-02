De match van Hans Vanaken bij Club Brugge: van de hemel naar de hel (x2)

Club Brugge en Racing Genk maakten er zaterdagavond een knotsgekke partij van. Club leek aan het langste eind te trekken nadat Hans Vanaken er 2-1 van had gemaakt, maar daarna scoorde Genk alsnog na een handsbal van Marvelous Nakamba in de zestien. Vanaken en Nakamba waren dan ook de twee tenoren in het gelijkspel, ze gingen tweemaal van de hemel naar de hel...

Vooral Hans Vanaken beleefde een ware rollercoaster tegen Genk. Nadat hij de 0-1 van Karelis had uitgewist vanop de stip… beging hij zelf een fout in de zestien. De Griekse spits van Genk zag zijn kans schoon om er 1-2 van te maken, maar trapte naast. Vanaken haalde opgelucht adem, en drie minuten later zette hij Club Brugge prinsheerlijk op 2-1...

… om het uiteindelijk nog uit handen te geven. Want Marvelous Nakamba, die een ongelukkige partij speelde, beging zeven minuten voor affluiten handspel in de box. De bal op de stip, opnieuw, en Ruslan Malinovskiy faalde niet: 2-2 en een puntje gered voor de Limburgers.