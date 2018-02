Extreemrechtse nationalisten met fakkels op straat in Bulgarije om nazi-sympathisant te eren

Honderden extreemrechtse nationalisten zijn zaterdagavond in de Bulgaarse hoofdstad Sofia met fakkels op straat gekomen om generaal Hristo Lukov te eren. Lukov stond erom bekend tijdens de Tweede Wereldoorlog te dwepen met het nazisme.

In Sofia wordt al ruim een decennium jaarlijks een mars gehouden ter nagedachtenis van Lukov, die op 13 februari 1943 werd vermoord door communistische partizanen. Ook dit jaar vond de mars plaats, ondanks pogingen van de autoriteiten om de manifestatie tegen te gaan. De burgemeester van Sofia, Jordanka Fandakova, had de bijeenkomst verboden, maar die beslissing werd door een rechtbank herroepen.

Aan de mars namen zaterdagavond enkele honderden mensen deel. Vanuit heel Europa zakten leden van extreemrechtse organisaties af om mee te stappen. “We aanvaarden niet dat we worden weggezet als antisemieten, neonazi’s of fascisten. Wij zijn enkel nationalisten”, zegt de leider van de mars, Zvezdomir Andronov.

De bijeenkomst werd door de Bulgaarse regering als “schandelijk” veroordeeld. Ook onder meer de internationale Joodse gemeenschap en de Amerikaanse ambassade in Bulgarije keurden de manifestatie af.

Hristo Lukov was de leider van de extreemrechtse partij Unie van Bulgaarse Nationale Legioenen, vanaf de oprichting in 1933 tot zijn dood tien jaar later. De luitenant-generaal was van 1935 tot 1938 de Bulgaarse minister van Oorlog.

