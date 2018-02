Trump ziet link tussen schietpartij en Rusland-onderzoek: “FBI spendeert te veel tijd om inmenging te bewijzen”

“Erg bedroevend dat de FBI alle van de vele signalen heeft gemist die werden uitgestuurd door de schutter op de school in Florida. Dit is niet aanvaardbaar. Ze besteden te veel tijd aan het proberen te bewijzen van Russische collusie bij de Trump-campagne - er is geen collusie. Ga terug naar de basis en maak ons allemaal trots”, zegt Trump in een tweet.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!