Verhofstadt heeft “zin in Gentse gemeenteraad” en zal zijn zetel opnemen bij goed resultaat

Gent - Als Guy Verhofstadt (Open Vld) een goede uitslag haalt bij de gemeenteraadsverkiezingen, zal hij deze keer wel zijn zetel opnemen in de Gentse gemeenteraad. Dat zegt het Europees Parlementslid in een interview met De Zondag.

In januari raakte al bekend dat de ex-premier de lijst van Open Vld in Gent zal duwen. Dat deed hij in 2012, maar toen besloot hij zijn zetel niet op te nemen. Van 1976 tot 1982 en van 2007 tot 2009 zat hij ook al in de gemeenteraad.

“Ik heb er wel zin in, ja. Op voorwaarde dat ik een goede uitslag haal, en de Gentenaars mij dus willen. Ik woon en leef in Gent en heb iets te vertellen over die stad”, zegt hij in De Zondag. Hij benadrukt wel dat hij in de eerste plaats deelneemt om zijn poulain en lijsttrekker Mathias De Clercq te steunen. “Hij zou de beste burgemeester zijn voor Gent. Mathias combineert ervaring als schepen en jeugdig enthousiasme, een zeldzame combinatie. Gent is voor hem ook een emotionele kwestie, wat mooi is.” Volgens Verhofstadt zit er geen sleet op paarsgroen, maar heeft de stad wel nood aan een nieuwe burgemeester.

Samenwerking met N-VA niet uitgesloten

Verhofstadt verklaart ook dat de Gentse liberalen alle opties openhouden, ook een samenwerking met N-VA. Die wil dat de lokale verkiezingen over migratie en identiteit gaan. “Ik heb al eeuwen een probleem met het woord identiteit. Nationalisten misbruiken dat om mensen collectief in één kast te stoppen”, zegt Verhofstadt. “Migratie is iets anders. Lokale verkiezingen gaan over de leefbaarheid van een stad. Migratie is één aspect daarvan. Maar mobiliteit, cultuur en economie zijn even belangrijk.”

Over de schandalen in Gent en wat er misloopt in Gent wil Verhofstadt niet te veel kwijt. “Dat moet u de verantwoordelijken vragen. Wat ik zie, is dat er zaken naar boven komen. Dat is goed in een democratie. Ik zie ook dat de problemen aangepakt worden, dat er gewerkt wordt aan meer transparantie. Dat is voor mij het voornaamste.”