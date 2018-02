Mysterie: dit dorpje hangt plots vol ondergoed en niemand weet waarom

Het anders zo rustige Franse dorpje Poligny is plots wereldberoemd. De voorbije twee weken duiken daar namelijk voortdurend waslijnen met ondergoed op in het straatbeeld. En niemand lijkt te weten waarom.

Pikante strings, slipjes, boxershorts… Het hangt allemaal uit te waaien over de straten en pleinen in Poligny, een gemeente met 4.000 inwoners in het Franse departement Jura.

De onderbroeken werden voor het eerst gespot op 5 februari. En niemand weet wie ze daar ophangt en waarom.

“Tot dusver heeft niemand de actie opgeëist”, klinkt het bij het gemeentebestuur. Al wordt wel vermoed dat het offensief iets te maken heeft met de komst van een Center Parcs. De keten van vakantieparken zou van plan zijn om een vestiging te bouwen in de bossen rond Poligny.

Er doen geruchten de ronde dat de vergunning voor dat vakantiepark niet volgens het boekje zou toegekend zijn. Dat zouden sommigen dan willen aanklagen door de ‘vuile was’ van het gemeentebestuur buiten te hangen. Het bestuur zelf noemt die bewering onzin.

Mais qui accroche des guirlandes de slips à Poligny ? Qui ?? ??https://t.co/52VCFxil0M pic.twitter.com/7FJmE8q689 — franceinfo plus (@franceinfoplus) 16 februari 2018