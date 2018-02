Zware brand legt Brusselse meubelzaak volledig in de as: één zwaargewonde

Brussel - Een loods van een Brusselse meubelzaak nabij de Sainctellette-plaats is zondag volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er één persoon aanwezig in de loods. Die is met rookintoxicatie, zwaargewond naar het ziekenhuis gevoerd. Wat de brand veroorzaakt heeft is alsnog niet duidelijk.

In de Werkhuizenstraat in Sint-Jans-Molenbeek, in de buurt van het Saincteletteplein, is zondag rond 10.00 uur een zware brand uitgebroken. Dat meldt woordvoerder van de politie van de zone Brussel-West Johan Berckmans. Omstreeks 11.40 uur had de brandweer de brand onder controle. Even werd gevreesd dat de brand zou overslaan op andere gebouwen in de buurt.

Luttele minuten

De opslagplaats in kwestie bevindt zich achter een meubelwinkel op de kaaien, die eveneens volledig uitbrandde. Het is nog niet duidelijk of het vuur ontstond in de winkel of in de loods. De winkel is stond bekend om zijn meubels in teakhout.

“De brand heeft zich heel snel uitgebreid”, aldus Pierre Meys. “We zijn binnen de twee minuten ter plaatse gekomen, maar hebben meteen versterking gevraagd. Een veertigtal brandweerlieden kwam ter plaatsen, met vier pompwagens en drie ladders.”

De brand legde de loods in luttele minuten volledig in de as. Op het moment van de brand was er één persoon aanwezig. Die werd door de brandweer uit het brandende pand gered en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling, maar die zou niet giftig zijn. Omwonenden moesten hun ramen en deuren niet sluiten. Het is niet duidelijk wat de brand veroorzaakt heeft. Kwaad opzet, wordt alsnog niet uitgesloten.