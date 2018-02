Piloot moet noodlanding maken omdat passagier blijft winden laten

Een piloot van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij Transavia heeft vorig weekend een noodlanding moeten maken tijdens de vlucht van Dubai naar Schiphol. In het vliegtuig was namelijk een hevige ruzie uitgebroken om een man die te veel winden liet.

De winderigheid van de man viel niet in goede aarde bij de twee Nederlandse passagiers die naast hem zaten. Zij maakten hem attent op zijn storende gedrag, maar zonder resultaat. De man bleef winden laten.

Ondanks een waarschuwing van de bemanningsleden en de piloot, brak een ruzie uit tussen de mannen. Daardoor zag de piloot zich genoodzaakt om een noodlanding te maken op de luchthaven van Wenen. Daar kwam de politie met honden aan boord van het vliegtuig om de twee mannen en twee zussen mee te nemen.

Klacht

De twee vrouwen hebben nu klacht ingediend tegen de vliegtuigmaatschappij. Zij zeggen niets fout gedaan te hebben en noemen het incident vernederd. De twee vrouwen van Nederlands-Marokkaanse origine kwamen net terug van een vakantie in Dubai.

“Wij hadden niets te maken met de hele situatie en distantiëren ons daarvan”, zegt Nora Lacchab (25) aan De Telegraaf. “Denken ze misschien dat alle Marokkanen voor problemen zorgen? Wij kenden die mannen niet, we hadden simpelweg pech dat we op dezelfde rij in het vliegtuig zaten.”

De vier passagiers zijn intussen vrijgelaten omdat ze geen Oostenrijkse wetten overtraden. Ze worden echter niet meer toegelaten op luchten van Transavia. Volgens de luchtvaartmaatschappij waren de vrouwen wel betrokken bij het handgemeen.