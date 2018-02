Ratatouille in het echt: Parijs krioelt van de ratten

Na de zwaarste overstromingen in zowat een eeuw heeft Parijs te kampen met een echte rattenplaag. Het stadsbestuur heeft er zijn buik van vol en start nu een grote campagne om de knaagdieren te verdelgen.

In de animatiefilm Ratatouille zijn ratten in Parijs echte chef-koks, maar in het echt ziet het plaatje er minder rooskleurig uit. Langs de boorden van de Seine en in de straten van Parijs krioelt het van de ratten. Dat past niet meteen bij het imago van Parijs als hoofdstad van de romantiek. Bovendien zijn ratten vaak overbrengers van ziekten en dragers van virussen, niet meteen iets dat je in je keuken wil.

Parijzenaars worden nu opgeroepen om zo weinig mogelijk afval op straat te laten staan, kwestie van de dieren niet aan te trekken. Er is ook een plan om de vele openbare vuilnisbakken aan te passen: de doorzichtige plastic zakken die nu gebruikt worden, zullen vervangen worden door plexiglas. Daar kunnen ratten niet doorheen knagen.

De woordvoerder van de National Pest Control Association vindt het nodig dat het rattenprobleem aangepakt wordt, maar waarschuwt voor overdrijving: “ We hebben ratten nodig. Omdat ze zoveel afval eten, onderhouden ze eigenlijk mee het riolenstelsel. Niet uitroeien dus, wel indijken.”

En de toeristen? Die laten zich intussen niet afschrikken: “In elke stad zijn er ratten, Parijs blijft even mooi.” Aldus een Chinese toeriste.