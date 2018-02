Sjoerd vocht met de Koerden in Syrië tegen ISIS, maar nu is hij overleden

De Nederlander Sjoerd H. die samen met Koerdische strijders tegen ISIS vocht in Syrië, is omgekomen. Dat melden zijn medestrijders op facebook. Een autobom zou hem fataal zijn geworden, aldus AD.nl

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden aan de Nederlands krant. H. zou op 15 februari omgekomen zijn, een autobom werd hem fataal.

H., liet zich in het veld Baran Sason noemen. Hij poseerde maar al te graag met wapens en met gevangen genomen ISIS-strijders. Op zijn wijsvinger stond ‘wie zijn wij’ in het Koerdisch getatoeëerd. Sinds begin dit jaar verbleef hij in het Koerdische deel van Syrië, daar sloot hij zich aan bij de YPG-militie. Samen met hen trok hij naar Raqqa, om de officieuze hoofdstad van het kalifaat te gaan bevrijden.

Na de val van Raqqa trok hij met de Koerdische strijders verder naar Deir ez-Zor, een plaats in de buurt van Raqqa, om er strijd te leveren met achterblijvers van ISIS, maar nu is H. om het leven gekomen. Een aanslag met een autobom werd hem fataal.

Aan de zijde van rechtse militie tegen de Russen

Zijn passage in Syrië was niet de eerste keer dat de Zuid-Hollandse man deelnam aan een buitenlands conflict. Eerder vocht hij in Oekraïne al aan de zijde van rechts Russische milities. Ook dweepte hij een tijdlang met het occulte, hij was bijzonder actief op pseudo-spirituele websites waar fel gedebatteerd werd over het ‘pure Europa’. Op de site zou hij ook verklaard hebben dat de oorlog in Syrië “meer betekenis” had. “Die oorlog (in Oekraïne nvdr.) gaat om macht, hier gaat het om vrijheid”.

Andere leden van de site stellen dat het hem allemaal niet zo veel uitmaakte en dat hij gewoon “een echte oorlog” wou meemaken. Volgens zijn nabestaanden was dat niet geval en stond Sjoerd wel degelijk achter zijn overtuigingen.

Toegewijde kameraad

Wat zijn motivaties ook waren, de Syrische Koerden in Nederland noemen Sjoerd een “toegewijde kameraad” die ervoor koos “zijn ogen niet langer te sluiten voor het onrecht dat daar gaande is”. “Zoals hij zelf zei: ‘de oorlog in Syrië gaat om vrijheid! De leden van zijn eenheid herinneren hem als een loyale, toegewijde heval (kameraad), die zij zullen missen als een broer”, aldus nog de organisatie aan AD.