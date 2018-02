Beerschot Wilrijk mist sterkhouder in finalewedstrijden

Brussel - Beerschot Wilrijk kan in de twee finalewedstrijden van de Proximus League tegen Cercle Brugge niet rekenen op Tom Pietermaat. De verdedigende middenvelder liep zaterdag een enkelbreuk op in het duel met OH Leuven (1-1). Dat heeft de club zondag bekendgemaakt.

“Dit is klote. Een breuk is sowieso altijd erg. Maar nu dit zo dicht bij de apotheose van het seizoen gebeurt, komt dit dubbel hard aan”“, aldus een aangeslagen Pietermaat, die dit seizoen achttien wedstrijden speelde voor Beerschot Wilrijk. Eerder deze jaargang was hij al out met een spierscheur in de hamstrings.

Eersteperiodekampioen Beerschot Wilrijk neemt het begin maart in twee finalewedstrijden op tegen Cercle Brugge met de promotie naar 1A als inzet. Groen-zwart pakte zaterdag op de voorlaatste speeldag de tweede periodetitel na een 1-1 gelijkspel op Union.