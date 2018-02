Franse wagen ramt bushokje in Molenbeek: drie omstaanders gewond, inzittenden vluchten te voet

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - Op de Gentsesteenweg in Sint-Jans-Molenbeek zijn zaterdagavond drie mensen lichtgewond geraakt toen een wagen tegen een bushokje reed. Dat meldt woordvoerder van de politiezone Brussel-West, Johan Berckmans, zondagochtend. De twee inzittenden van de wagen sloegen op de vlucht.

De bestuurder van de wagen reed met een hoge snelheid verschillende wagens voorbij, alvorens tegen de stoep te botsen en in een bushokje te rijden, waarin drie mensen stonden. De slachtoffers werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

De bestuurder en zijn passagier verlieten na het ongeval hun wagen en gingen op de stoep zitten. Uiteindelijk namen ze de benen toen de hulpdiensten zich over de slachtoffers bekommerden. De politie is nog naar hen op zoek. De papieren en de verzekering van de wagen was niet in orde.

De politie vermoedt dat de bestuurder de controle over het stuur verloor. De wagen met Franse nummerplaat werd weggetakeld.