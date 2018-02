Minister Weyts wil valse rijbewijzen van malafide rijschool Borgerhout intrekken

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil de rijbewijzen, waarmee door een rijschool in Borgerhout gesjoemeld werd, intrekken. “Er is geen shortcut naar een rijbewijs”, laat Weyts weten.

Het Antwerps parket en de lokale recherche van de Antwerpse politie startten in december 2015 al met een onderzoek tegen rijschool R. uit Borgerhout. Een 150-tal mensen zou een bekwaamheidsattest gekocht hebben bij de rijschool. Op die manier moesten ze geen rijlessen volgen en konden ze bij hun gemeentebestuur toch een voorlopig rijbewijs afhalen.

De erkenning van de rijschool werd in 2016 al ingetrokken, maar nu wil Weyts ook de bewuste rijbewijzen intrekken. De minister heeft zich burgerlijke partij gesteld in de rechtszaak tegen de rijschool.

Er zijn ondertussen een tachtig kandidaat-chauffeurs gedagvaard. Als de rechtbank overgaat tot een veroordeling, wil Weyts dat hun rijbewijs wordt ingetrokken. “We hebben ervoor gezorgd dat we zoveel mogelijk cowboys uit de sector kunnen halen door het opvoeren van de controles en de inspecties”, aldus de minister.

“Dat zal er ook toe leiden dat we nu een tachtigtal mensen hun rijbewijs zullen afnemen omdat zij dat onrechtmatig hebben verkregen. Namelijk op basis van een vals rijbekwaamheidsattest. Dit is een duidelijke boodschap aan de malafide rijscholen en aan al degenen die denken dat ze het systeem kunnen bedotten. Er is geen shortcut naar een rijbewijs”.