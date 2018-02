Nederlandse agenten schieten 92-jarige man te hulp: “Hij belde het noodnummer omdat hij niet wist hoe hij het weekend door moest komen”

De politie is zaterdag in Rotterdam-Hoogvliet op een schrijnende situatie gestuit bij een hoogbejaarde man. Hij had het noodnummer gebeld omdat hij door een gestolen creditkaart al even geen boodschappen had gedaan en niet wist hoe hij het weekend door moest komen. De agenten beslisten de 92-jarige man meteen te hulp te schieten.

De hoogbejaarde man dacht dat zijn creditkaart gestolen was, maar de agenten troffen bij hem thuis een nieuwe kaart aan. Alleen was die nog niet geactiveerd.

“De man had geen mogelijkheid om dat zelf te doen en kon daarom ook geen geld opnemen”, meldt de politie op Facebook. “Hij vertelde dat hij al even geen boodschappen had gedaan en dat hij de politie had gebeld omdat hij niet wist hoe hij het weekend door moest komen. Waarschijnlijk had de man al een aantal dagen niet of nauwelijks gegeten.”

In zijn koelkast stonden enkel een potje appelstroop en een flesje koffiemelk.

“Erg triest verhaal”

De politie probeerde eerst en vooral zorg te regelen voor de 92-jarige man, maar dat lukte niet. Daarom deden ze zelf een poging om aan geld te komen.

“We zijn met de man naar de bank gegaan in de hoop zijn bankkaart te activeren en daarna wat boodschappen te halen”, schrijven ze op Facebook. “Helaas kon ook de bank niks betekenen aangezien de man geen legitimatiebewijs had.”

Uiteindelijk slaagden de agenten erin om de man in contact te brengen met een “ook al wat ouders familielid” dat hem nu verder helpt. Toch zijn ze van plan om de hoogbejaarde man op te volgen. “Een erg triest verhaal. Maar we zijn blij dat we als politie iets hebben kunnen doen.”