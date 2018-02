Fitte Vermaelen maakt terugkeer in selectie Barcelona voor clash met Chelsea

FC Barcelona-coach Ernesto Valverde heeft Thomas Vermaelen opgenomen in zijn 21-koppige selectie voor de heenmatch van de achtste finales in de Champions League tegen het Chelsea van Thibaut Courtois en Eden Hazard. Het duel in Stamford Bridge staat dinsdag (20u45) op het programma. Maandagochtend reizen de Catalanen af naar Londen.

Na een hamstringblessure is Vermaelen opnieuw fit verklaard, hij krijgt groen licht om te spelen. De verdediger trainde deze week voor het eerst weer mee met de groep.

Vier weken geleden blesseerde de Rode Duivel zich tijdens de competitiewedstrijd tegen Betis (0-5 zege). Na 41 minuten moest hij het veld verlaten. Vermaelen werd vervangen door Samuel Umtiti. Nadat die laatste zich eerder in het seizoen had geblesseerd, kreeg onze landgenoot zijn kans in het eerste elftal. Zo speelde hij dertien wedstrijden op een rij, waarvan elf in de basis.

Voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Eibar (0-2 overwinning) zat Vermaelen nog niet in de selectie.

De return van de kraker tussen Barcelona en Chelsea is op 14 maart voorzien in Camp Nou.