Gezien, Anderlecht? Huurlingen scoren aan de lopende band

Anderlecht heeft het in eigen competitie de laatste tijd niet gemakkelijk om de weg naar het doel te vinden. Silvère Ganvoula legde er tegen KV Mechelen wel nog twee binnen, maar het kanon van Lukasz Teodorczyk zwijgt al bijna een maand. Dan doen twee Anderlecht-huurlingen het in het buitenland een stuk beter: zowel Jorn Vancamp (Roda JC) als Mahmoud ‘Trezeguet’ Hassan (Kasimpasa) vinden tegenwoordig heel gemakkelijk de weg naar het doel. En zelfs in België voetbalt een vlot scorende Anderlecht-huurling...

Jorn Vancamp (19) is een jeugdproduct van Anderlecht en werd in de zomer voor een jaar uitgeleend aan Roda JC, een staartploeg uit de Nederlandse Eredivisie. Het duurde een tijd voor de jongeling onder stoom kwam, maar na de winterstop lijkt Vancamp toch zijn draai gevonden te hebben. Tegen Excelsior scoorde hij op 28 januari zijn eerste doelpunt van het seizoen. In de volgende twee wedstrijden tegen AZ en Ajax scoorde hij ook telkens één keer. Tegen Heerenveen deelde hij een assist uit en vandaag (zondag) scoorde Vancamp opnieuw tegen Utrecht, waardoor hij dus aan vier doelpunten en één assist zit in de laatste vijf wedstrijden.

Ook Trezeguet (23), sinds 2015 in loondienst bij paars-wit, vindt de laatste tijd vaak de weg naar de netten. Opvallend, want in twee seizoenen in België (waarvan één op huurbasis bij Moeskroen) kwam de Egyptenaar slechts tot zes goals en evenveel assists. Bij zijn huidige club, het Turkse Kasimpasa, is het een ander verhaal: daar scoorde hij al tien keer in 22 wedstrijden, zeven keer in de competitie en drie keer in de beker, en gaf hij ook vier assists. In zijn laatste drie competitiewedstrijden zit Trezeguet zelfs al aan vier treffers. Ter vergelijking: Anderlecht scoorde in de laatste drie wedstrijden van onze Jupiler Pro League slechts twee keer...

Overigens moeten we voor vlot scorende spitsen in paars-witte loondienst niet eens in het buitenland zoeken. Bij Waasland-Beveren voetbalt immers ene Isaac Kiese Thelin, ook Anderlecht-huurling en dit seizoen al goed voor 15 competitiegoals...