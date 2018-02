Nog drie speeldagen te gaan: dit weten we al zeker over de play-offs

Met Moeskroen - Waasland-Beveren staan vanavond de slotwedstrijd van speeldag 27 in onze Jupiler Pro League op het programma. De play-offs komen dus wel héél dichtbij. Maar wie is nu al zeker van een plaatsje in Play-off I? Hoe zit het met de kansen voor Play-off II? En wie kan nog degraderen? Wij vatten alles samen in drie puntjes.

1. Club Brugge is al zeker van de titel in de reguliere competitie (en een Europees ticket)

Club Brugge raasde voor Nieuwjaar als een stoomtrein door de Belgische competitie. Sinds het einde van de winterstop kampt blauw-zwart met een dipje, maar Club verzekerde zich gisteren wel van de titel in de reguliere competitie dankzij het gelijkspel tegen Racing Genk.

Zelfs als blauw-zwart zijn resterende drie competitiewedstrijden verliest en Charleroi de komende drie wedstrijden wint, te beginnen met de derby tegen Standard van vandaag, komt daar geen verandering meer in. Charleroi kan Club Brugge mathematisch niet meer bijhalen met nog drie matchen te spelen. De Carolo’s hebben namelijk elf punten achterstand op blauw-zwart.

Club Brugge is ook al zeker van een Europees ticket. Dat komt omdat de winnaar van de reguliere competitie sinds vorig seizoen na 30 speeldagen een ticket krijgt voor de derde voorronde van de Europa League.

Foto: BELGA

2. Enkel Club Brugge en Charleroi zijn mathematisch al zeker van Play-off I

Dat Club Brugge zal spelen in Play-off I was al langer duidelijk, maar ook Charleroi is intussen mathematisch zeker dat het zal kunnen strijden om de landstitel. Ook ondanks het gelijkspel tegen Standard. De Rouches hebben wel een gouden kans laten liggen om in de top zes te komen, van de top acht kon enkel KV Kortrijk winnen dit weekend.

Anderlecht telt acht punten voorsprong op de Genkenaren en is dus ook zo goed als zeker van Play-off I. Ook AA Gent, dat zes punten voorsprong heeft op Genk, heeft zijn ticket bijna beet. Voor KV Kortrijk, de voorlopige nummer vijf, worden het nog bange weken: de Kerels tellen slechts één punt voorsprong op Racing Genk en met Antwerp, Standard, STVV, Waasland-Beveren, Zulte Waregem, KV Oostende en Moeskroen zijn er nog meer kapers op de kust voor de laatste twee tickets. Enkel Lokeren, KV Mechelen en Eupen maken mathematisch geen kans meer op Play-off I. Voor Play-off II is het dus simpel: alles ligt nog open!

3. Er kunnen nog drie clubs degraderen

Dolle taferelen bij Moeskroen na de 2-2 tegen Waasland-Beveren. Het puntje betekende namelijk dat de Henegouwers eindelijk mathematisch zeker zijn van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Een zucht van opluchting, want na het sterke seizoensbegin zakte Moeskroen helemaal weg. Ook KV Oostende is door de resultaten van dit weekend zeker van het behoud.

Eupen kan wel nog naast Oostende en Moeskroen komen als het zijn laatste drie matchen wint (en KVO en Moeskroen ze alledrie verliezen), maar Eupen heeft maar vier gewonnen wedstrijden. Dat betekent dat het nooit boven Oostende en Moeskroen kan eindigen.

Er blijven dan ook nog drie clubs over die kunnen degraderen, in volgorde: Lokeren, KV Mechelen en Eupen. Lokeren heeft zeven punten voorsprong op Eupen en lijkt vrij zeker van het behoud. Voor KV Mechelen, dat slechts twee punten boven Eupen staat, is het een ander verhaal...