Man United-legende Scholes biecht op: “Nadat ik tegen Dembélé speelde, besloot ik te stoppen met voetballen”

Wie Manchester United zegt, zegt ook Paul Scholes. De roodharige middenvelder speelde zijn voltallige carrière voor The Red Devils en won er onder meer elf landstitels en twee keer de Champions League. In de zomer van 2011 hing hij aanvankelijk zijn voetbalschoenen aan de haak, maar zes maanden later maakte hij zijn comeback. In juli 2013 gaf hij er dan definitief de brui aan. De reden waarom hij er toen een punt achter zette, is opvallend: “Nadat ik tegen Mousa Dembélé gespeeld had, besefte ik dat ik het niet meer kon”, zei hij bij BT Sport.

Scholes zette na het seizoen 2010-2011 dus eigenlijk al een punt achter zijn indrukwekkende carrière, maar zes maanden later had Man United hem nodig. Door een golf van blessures zat manager Sir Alex Ferguson krap in spelers en de Schot haalde zijn poulain er graag opnieuw bij. “Dat seizoen verliep uiteindelijk goed. We werden bijna kampioen, maar Agüero bezorgde Man City in extremis de titel. Dat was ontgoochelend. En toen had ik eigenlijk moeten stoppen”, zei Scholes bij BT Sport.

Maar Scholes ging nog een jaar door. “Het was eigenlijk genoeg geweest, maar de manager ging door en gaf me nog een jaar extra. Maar achteraf wenste ik dat ik meteen gestopt was.” Want de middenvelder voelde dat hij niet meer zijn beste niveau haalde. Zo werd hij onder meer overvleugeld door… Mousa Dembélé. “We speelden vroeg op het seizoen - de derde of vierde match - tegen Tottenham. We werden op eigen veld geklopt met 2-3. In balbezit deed ik het nog wel goed, maar ik werd gewoon voorbij gelopen door Mousa Dembélé. Hij en Gareth Bale liepen op hun dooie gemak langs me. Dat doen ze bij iedereen, maar het was toen dat ik dacht: “Dit kan ik niet meer, ik moet stoppen.” Ik wilde vroeg in het seizoen stoppen, maar dat kon ik ook niet maken”, aldus een eerlijke Scholes.