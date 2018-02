Overlevenden van bloedbad Florida kondigen betogingen in hele VS aan

De adolescenten die de schietpartij op de school in Florida overleefden, hebben opgeroepen volgende maand in Washington en elders in de Verenigde Staten te betogen om een strengere controle op wapens te eisen.

“We gaan als leerlingen samen marcheren om voor ons leven te smeken”, zei Cameron Kasky (17) van de middelbare school Marjory Stoneman Douglas aan ABC News.

De betogingen kregen de naam “March For Our Lives” mee. De groep tieners die ze organiseert, lanceerde zondag een website waarin aan het Congres gevraagd wordt “binnen afzienbare tijd wetgeving goed te keuren om het wapengeweld dat in ons land om zich heen grijpt, effectief aan te pakken”.

Nikolas Cruz (19), een vroegere leerling van de middelbare school, bekende woensdag dat hij het schoolgebouw binnenstormde en het vuur opende met een semi-automatisch wapen. Zeventien mensen werden doodgeschoten. De tragedie bracht het debat weer op gang over vuurwapens in de Verenigde Staten.