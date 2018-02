Ouders van slachtoffer tiramisumoord geloven in onschuld van schoonzoon: “Misschien heeft onze dochter die pillen zelf in haar eten gemengd”

Al een jaar lang zit Karel B. in voorhechtenis op verdenking van de vergiftiging van zijn echtgenote Annick Haesevoets (45). En toch blijven de ouders van het slachtoffer rotsvast in de onschuld van B. geloven. Meer nog, ze gaan hem twee keer per week opzoeken in de gevangenis. “Ik snap niet waarom hij al zo lang vastzit. Misschien heeft onze dochter de slaappillen zelf wel in de tiramisu gedaan”, zegt Annicks moeder.