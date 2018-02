Marie Hélène uit ‘Taboe’: doctor in de economie en toch in armoede beland: “Slechts twee mensen wisten dat ik in armoede leefde”

Ze heeft altijd ­willen verzwijgen in welke financiële ­ellende ze was terechtgekomen. Tot Marie Hélène de Cannière (48) gisteravond bij Philippe Geubels in Taboe getuigde over armoede. En ruim anderhalf miljoen kijkers van het populairste tv-programma van het ­moment meeluisterden. “Ik heb getwijfeld om het te doen. Maar veel meer mensen dan je verwacht, zullen zich herkennen in mijn verhaal.”

Marie Hélène spreekt graag met vrienden af, vertelde ze op de sofa bij Philippe Geubels. Of ze met hen dan grapjes maakt over haar situatie, dan wel dat armoede een taboe is, wilde de komiek weten. “Er ...