Jeep knalt tegen geparkeerde wagen, rijdt verder… en knalt tegen elektriciteitspaal

Aarschot - Een bestuurder van een Jeep is zondagavond rond 19 uur tegen een geparkeerde wagen geknald in de Winterstraat in Langdorp (Aarschot). De bestuurder, volgens getuigen duidelijk dronken, reed erna gewoon door om verderop in de straat tot stilstand te komen tegen een elektriciteitspaal.

Het was een stevige klap: de geparkeerde wagen kwam na impact een paar meter verder terecht. De bestuurder van de Jeep reed echter gewoon door alsof er niets gebeurd was, maar botste verderop in de straat - ter hoogte van het kruispunt met de Grote Meur - opnieuw tegen een elektriciteitspaal.

Getuigen van het ongeval hebben meteen de politiediensten verwittigd. “Ik denk niet dat er iemand anders gewond geraakt is bij het ongeval”, zegt Karolien Vrancken, die in de Winterstraat woont. “In onze straat wordt helaas voortdurend te snel gereden. Bij een vorige politiecontrole reden meer dan de helft van de bestuurders te snel. Schandalig, zeker in een straat waar veel kinderen wonen.”

Foto: if

Foto: if