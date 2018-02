Auto botst tegen boom: “Plots hoorden we een enorme knal”

Assenede - Een bestuurder is zondagavond met zijn wagen tegen een boom gereden in de Oosthoek in Assenede. “Rond kwart voor acht hoorden we plots een enorme knal”, zegt een buurtbewoonster. “Het leek wel alsof er iets ontplofte.”

“Toen we buiten gingen kijken, zagen we dat er een auto tegen een boom was gereden. Waarschijnlijk verloor de chauffeur de controle over zijn stuur tijdens een inhaalmanoeuvre. Hij kwam via een boom en de gracht tegen een andere boom terecht. De passagierster zagen we op eigen kracht uit de auto klauteren. De bestuurder moest bevrijd worden door de brandweer.”

“Beide werden gewond overgebracht naar het ziekenhuis”, kon commissaris Yves Tuytschaever van de politiezone Assenede-Evergem nog kwijt. “De bestuurder was een 28-jarige man uit Assenede.”

Foto: svdv