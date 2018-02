De Portugees Orlando Sa flitste voor Standard op én naast het veld in de Waalse derby tegen Charleroi. De aanvaller moest op de bank beginnen en warmde op tijdens de match… maar dat verliep niet van een leien dakje. Een supporter langs de lijn zag namelijk zijn kans schoon om een handtekening te vragen én te krijgen. Sa leek niet van zijn melk, viel even later in en scoorde de gelijkmaker voor de Rouches.