KV Mechelen pakte op het veld van AA Gent een levensbelangrijk punt in de strijd om het behoud. Nadat de bezoekers al snel op een 0-2 voorsprong waren gekomen, zette Gent in de tweede helft wel orde op zaken met twee klasseflitsen. Maar de mooiste actie, die was van KVM-goalie Colin Coosemans. Met een reflexredding hield hij Giorgi Chakvetadze van de zekere 3-2. Al kwam Coosemans in het slot wel met de schrik vrij, toen hij een afstandsschot niet kon klemmen… maar Gent scoorde vanuit buitenspel.