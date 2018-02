Viel verdronken carnavalist in Dender of werd hij geduwd? Weduwe en dochter blijven met veel vragen zitten

Aalst - Bijna een week geleden verdronk Daniel Bosmans ’s ochtends vroeg in de Dender. De 43-jarige had de dag daarvoor nog met zijn dochter carnaval gevierd in Aalst en was daarna nog uitgegaan. Zijn dood was een ongeval, volgens het parket. Toch blijven zijn weduwe en dochter met vragen zitten. Ze riepen in het VTM-nieuws eventuele getuigen op zich te melden.

Hallenaar Daniel Bosmans kwam vorige maandag rond 5u30 na carnaval en het daaropvolgende nachtje stappen in Aalst in de Dender terecht. Hij riep om hulp en de brandweer en politie startten meteen een zoekactie. Toch duurde het nog tot maandagmiddag vooraleer zijn lichaam ter hoogte van de Sint-Annabrug in Aalst werd gevonden. Het parket onderzocht de zaak en volgens de eerste bevindingen zou het om een ongeval gaan.

De vrouw en dochter van Bosmans blijven verweesd achter en begrijpen nog steeds niet hoe de man in de Dender terechtkwam. “Moesten we weten wat er gebeurd is, dan zouden we het beter kunnen aanvaarden en beter een plaats kunnen geven”, aldus dochter Oceane. Zij en moeder Fabienne zitten nog met veel vragen. ‘Hij is misschien gevallen, maar misschien is hij ook geduwd. Dat wil ik absoluut weten”, aldus Fabienne. Zij en haar dochter roepen eventuele getuigen daarom op zich te melden.

Bosmans werd zaterdagochtend begraven.