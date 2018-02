“Temptation Alex” opnieuw in opspraak: “Hij trok aan mijn haar en sleepte me over de grond”

Genk - Een jonge vrouw uit Genk heeft een klacht ingediend tegen Alex Maas (26) uit ‘Temptation ­Island’. Hij zou haar in een discotheek aan haar haren over de grond hebben gesleept.

Ze wil niet met haar naam in de krant, L. uit Genk. Omdat ze bang is. Zoals wel vaker besloot ze het weekend in te zetten in discotheek Versuz in Hasselt. Daar was een feestje, Vibestr, aan de gang. Ook personal trainer Alex Maas (26), berucht verleider uit het vorige seizoen van Temptation Island, tekende present.

Hij noemde zich vorig jaar met plezier de breedste macho van het programma en kwam al in opspraak nadat hij een gemeenteraadslid uit Moorslede een pak rammel had verkocht. Om vier uur ’s nachts, toen L. naar de benedenverdieping van de discotheek stapte, liep ze “Temptation Alex” naar eigen zeggen per toeval tegen het lijf. “Ik heb geen woord met hem gewisseld”, zegt ze. “Uit het niets begon hij aan mijn haren te trekken. Ik schreeuwde, maar hij weigerde los te laten. Hij ging zo ver dat hij mij over de grond voortsleepte. Zonder aanleiding.”

De vrouw, danig geschrokken, diende zaterdag een klacht in bij de politie. Ze vroeg ook de camerabeelden op in de Versuz.

Alex Maas was dit weekend niet bereikbaar voor een toelichting over het vreemde incident.