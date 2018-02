Begrafenis uitgesteld: arbeiders ontdekken obus in graf

Avelgem - Een begrafenis in de West-Vlaamse gemeente Avelgem is zaterdag helemaal anders verlopen dan gepland. Gemeentearbeiders stootten bij het graven op een obus uit de Eerste Wereldoorlog, waarna het kerkhof werd afgesloten.

“Bijzonder pijnlijk voor de familie”, zegt schepen Koen Van Steenbrugge (CD&V). “De dienst is kunnen doorgaan, maar het begraven zelf niet. We hebben DOVO verwittigd, maar ze zullen pas maandag (vandaag, nvdr.) langskomen.”

Elders een graf maken kon en mocht niet, zegt de schepen. “We mogen geen enkel risico nemen, we weten niet of de obus op scherp staat of niet. Gelukkig neemt de familie ons niets kwalijk. We gaan nu laten peilen of er nog andere obussen liggen op het nieuwe kerkhof.”