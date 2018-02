Inspectie onderzoekt dubieuze adviezen voor islamleerkrachten

De Moslimexecutieve roept een islamleraar op het matje omdat hij via de website van Vlerig, een vereniging van islamleraren, enge interpretaties van de islam verspreidde. Op het platform – intussen offline gehaald – stond onder meer te lezen dat een moslimvrouw enkel met een andere moslim mag trouwen. “Teksten die niet door de beugel kunnen”, zegt godsdienstinspecteur Ahmed Azzouz.

“Door het dragen van een hoofddoek word je (h)erkend als moslima. Je wordt door mannen behandeld en gewaardeerd als mens en niet als alleen maar een ‘lekker ding’ en je wordt minder lastig gevallen als je op straat loopt.” Of ook: “Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat het eten van varkensvlees in elk klimaat de gezondheid schaadt.”

Het zijn enkele passages die tot voor kort op de website van de Vereniging van Leerkrachten van Islamitische Godsdienst (Vlerig) stonden. De Vlerig is slechts een van de verschillende organisaties in België die islamleerkrachten verenigen. Ze heeft vooral leden binnen de Turkse gemeenschap. Op het platform staat lesmateriaal en uitleg over de fundamenten van het islamitische geloof.

“Sommige teksten zijn een aanfluiting van ­onze normen, waarden én wetenschappelijk onderzoek”, zegt Koen Daniëls, de onderwijsspecialist van N-VA. “Als die dingen effectief in de klas ter sprake komen, dan maak ik mij daar grote zorgen over.”

Dat zulke teksten net opduiken bij de Vlerig is opmerkelijk. De voorzitter heeft banden met de Gülen-beweging, die net staat voor een open en liberale islam. Binnen de organisatie wenste niemand officieel te reageren, maar ze distantieert zich met klem van de inhoud. Eén niet zo taalvaardige leraar zou de teksten elders hebben gehaald en integraal op het platform hebben geplaatst.

Daar staan ze al sinds 2015, maar pas een maand geleden zou het bestuur op de hoogte zijn gebracht. “Ze stroken duidelijk niet met onze visie”, klinkt het bij Vlerig. “We hebben de website dan meteen offline gehaald.”

Cursussen onderzocht

Toch is het Centrum Islamonderwijs, door de Moslimexecutieve erkend om het moslimonderwijs in Vlaanderen te organiseren, niet van plan de zaak te ­laten rusten. De bewuste leraar is nog steeds aan de slag en mag zich aan een inspectie­bezoekje verwachten. Ook de cursussen van zijn leerlingen worden onder de loep genomen. Het bestuur van Vlerig wordt in Brussel ­­uit­genodigd voor een gesprek.

“Dit kan echt niet door de beugel”, zegt inspecteur Ahmed Azzouz. “De teksten getuigen van een erg enge interpretatie van de islam en stroken niet met ons leerplan. Moslims moeten beseffen dat sommige teksten aanstootgevend zijn, mensen kunnen kwetsen.”

Om meer controle te krijgen op wat in de islamlessen op school wordt gezegd, besliste de Vlaamse regering onlangs dat de directie de lessen mag bijwonen. “Dat verhoogt de drempel om verkeerde dingen te zeggen in de les”, zegt Daniëls.