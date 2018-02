Braziliaanse wedstrijd ontaardt helemaal: partij stopgezet na vechtpartij en negen (!) rode kaarten

Voetbal is oorlog, klinkt het cliché. In Brazilië nemen ze dat blijkbaar heel letterlijk. De partij tussen Vitoria en Bahia in de Campeonata Baiano moest vroegtijdig worden stopgezet. Voor de pauze vielen er al zes gele kaarten, maar het was pas na de pauze dat de stoppen bij de spelers doorsloegen. Kort na de pauze kwam Bahia op gelijke hoogte vanop de stip. De thuisdoelman kon niet echt appreciëren dat doelpuntenmaker Vinicius nogal uitgebreid ging vieren voor de supporters van Vitoria. Hij pakte de speler daarom bij de kraag vast en dan gingen de poppen aan het dansen. Uiteindelijk vielen er maar liefst negen rode kaarten.

In enkele ogenblikken ontaardde de match tot een ordinaire vechtpartij. De vuistslagen vlogen in het rond, ook de bankzitters kwamen zich moeien. Het duurde minutenlang vooraleer de gemoederen bedaard werden. De ref deelde maar liefst zeven rode kaarten op een tijdspanne van drie minuten. Ook enkele bankzitters van Bahia kregen een rood karton onder de neus geschoven. Opvallendste figuur in de fase was Kanu, die in het verleden nog actief was bij Standard en OH Leuven. De verdediger van Vitoria deelde enkele rake klappen uit en was één van de spelers die mocht gaan douchen.

De partij werd nog hervat, maar de negentig minuten maakten de twee ploegen niet rond. Bij Vitoria - dat na de vechtpartij al drie spelers zag uitgesloten worden - pakten nog twee spelers een rode kaart. Daarop floot de scheidsrechter de match af, aangezien Vitoria te weinig spelers op het veld had staan. De feiten gebeurden in het Campeonato Baiano, het staatskampioenschap voetbal van de Braziliaanse staat Bahia.